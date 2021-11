Troina: Venezia interviene al corso per giovani amministratori locali

Il sindaco di Troina Fabio Venezia interverrà oggi pomeriggio per testimoniare la propria esperienza amministrativa di questi anni nell’ambito del V° corso di formazione politico-istituzionale per giovani amministratori locali tenuto in videoconferenza da ASAEL, l’Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali.

Il webinar, organizzato con il patrocinio del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ed in collaborazione con l’Assemblea Regionale Siciliana Associazione Ex Parlamentari, l’Associazione GAM Politiche per i Territori ed Anci Sicilia, verterà sul tema “La governance degli enti locali tra politica, amministrazione, economia, diritto ed etica”, e vedrà l’intervento del primo cittadino a margine della presentazione del corso e dei saluti istituzionali ai partecipanti.