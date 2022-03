Troina: venerdì la prima giornata di studi sui diritti delle donne

Prenderà l’avvio venerdì alle ore 17.00, al cine-teatro “Andrea Camilleri” di Troina il ciclo delle cinque giornate di studi sul tema dei diritti che il Comune, in collaborazione con il Centro Studi Med. Mez. per le Ricerche e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno “Napoleone Colajanni” di Enna, organizzerà in città a partire da marzo e fino al mese di giugno prossimo.

In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, che ricorre oggi 8 marzo, il primo forum sarà dunque interamente incentrato al femminile.

Ad aprire i lavori, che saranno moderati dalla giornalista Pierelisa Rizzo, i saluti dell’assessora alle pari opportunità del Comune di Troina Silvana Romano, del Prefetto di Enna Matilde Pirrera e dalla dottoressa Monica Fastuca del Centro Studi Med. Mez. A seguire, interverranno l’antropologa culturale dell’Università degli Studi Roma Tre Michela Fusaschi, in collegamento video da Parigi; l’imam Abdelhafid Kheit, presidente della Comunità Islamica di Sicilia e componente la Direzione Nazionale UCOII; l’avvocatessa Eleanna Parasiliti Molica dell’Associazione Co.Tu.Le Vi. (Contro Tutte le Violenze); Carla Pecis dell’Unione Donne in Italia di Catania; Tiziana Ramaci, docente dell’Università degli Studi Kore di Enna e componente dell’Associazione Ius Agathae; l’avvocato Salvatore Timpanaro del Foro di Enna. Concluderà, infine, il deputato europarlamentare Caterina Chinnici.