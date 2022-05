Troina: venerdì giornata di studi sull’eutanasia

Terzo appuntamento venerdì con le cinque giornate sul tema dei diritti che il Comune di Troina, in collaborazione con il Centro Studi Med. Mez. per le Ricerche e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno “Napoleone Colajanni” di Enna, ha organizzato in città a partire da marzo e fino al mese di giugno prossimo.

“Eutanasia.Diritto di scelta” sarà il tema della tavola rotonda che si svolgerà alle ore 18 al cine-teatro “Andrea Camilleri”, con la partecipazione dell’Associazione Luca Coscioni.

Ad aprire i lavori, che saranno moderati dall’antropologa Valentina Rizzo del Centro Studi Med. Mez., il saluto istituzionale del presidente del consiglio comunale della città di Troina Walter Giuffrida e di Francesco Nasonte del Centro “Napoleone Colajanni”. A seguire il dibattito con gli interventi del sindaco Fabio Venezia, del responsabile del reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale Basilotta di Nicosia Davide di Fabrizio e dell’avvocato del foro di Gela e componente del Centro Studi Med. Mez. Angelo Fasulo. Concluderà l’incontro Marco Cappato, ex europarlamentare e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni.