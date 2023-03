Troina: una dolce Pasqua con le deliziose confezioni regalo dell’Alberghiero

È nato lo scorso dicembre ed è il primo e-commerce sviluppato a scuola dove poter acquistare prodotti gastronomici artigianali realizzati dagli studenti dell’indirizzo IPSEOA e commercializzati dagli studenti dell’indirizzo amministrazione, finanze e marketing dell’Istituto Omnicomprensivo Don Bosco-Majorana di Troina. Il progetto del negozio on-line è stato premiato nell’ambito del bando “Saper(e)Consumare”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

PUBBLICITÀ

Con l’intento di acquisire competenze sulle regole della domanda e dell’offerta, sulle azioni di marketing e pubblicità nonché sulle potenzialità della rete in modo creativo e costruttivo, gli studenti hanno sviluppato – in collaborazione con la piattaforma e-commerce Enhood.it e con la consulenza dell’E-commerce e Digital Marketing Specialist Giovanni Ruberto – il loro negozio online per vendere su internet cioccolati e liquori artigianali preparati dagli allievi del corso di cucina.

All’interno del sito https://www.enhood.it è possibile trovare deliziose idee regalo pasquali, realizzate a scuola con passione e dedizione. Ogni confezione contiene liquori artigianali al finocchietto, al limone o all’alloro, sale aromatizzato con rosmarino, timo e salvia e due composizioni di cioccolato fondente e bianco.

Tutti i prodotti sono realizzati artigianalmente senza additivi chimici e conservanti e – laddove possibile – attraverso l’utilizzo di materie locali. La commercializzazione è senza scopo di lucro ed ha finalità didattiche.

“Il progetto ‘L’ecommerce entra a scuola’ – le parole della professoressa Concetta Furia, responsabile del progetto – continua con la campagna pasquale. Com’era accaduto già a Natale anche ora la realizzazione dei prodotti, il loro confezionamento, la gestione delle vendite hanno coinvolto gli allievi dei diversi indirizzi di studio ed è stato gratificante vedere la loro fattiva collaborazione e la voglia di sperimentare per arrivare al risultato finale. Oltre alla valorizzazione delle abilità professionali di ciascuno, infatti, il percorso progettuale ha permesso agli studenti di lavorare in gruppo e comprendere quanto sia importante fare squadra”.

Gli ordini possono essere effettuati sulla piattaforma online enhood.it entro domenica 2 aprile 2023. Il ritiro in sede è gratis e deve effettuarsi nei locali del Majorana, siti in via Aldo Moro 147, nei giorni 4 e 5 aprile. La spedizione in Italia costa € 9,90, quella in Europa € 25.