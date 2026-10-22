Troina, truffa del falso carabiniere: arrestata una donna, recuperati 17.750 euro

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Nel tardo pomeriggio del 20 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Troina, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati proprio alla prevenzione di questi reati, hanno arrestato in flagranza una donna catanese, disoccupata e con numerosi precedenti specifici, resasi responsabile di una gravissima truffa ai danni di un’anziana del posto.

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L’operazione è scattata a seguito del cosiddetto raggiro del “sedicente Carabiniere”, una tecnica manipolatoria purtroppo ben collaudata. La vittima, una pensionata ultraottantenne, era stata contattata telefonicamente da un individuo che, spacciandosi per un militare dell’Arma, le aveva comunicato il finto coinvolgimento di un parente in un grave sinistro stradale. Per evitare presunte conseguenze legali e risolvere la situazione, il finto militare aveva richiesto all’anziana l’immediata consegna di una grossa somma di denaro, preannunciando l’arrivo di un “collega” presso la sua abitazione per il ritiro.

Indotta in errore e spaventata per le sorti del proprio caro, la vittima ha consegnato alla truffatrice – presentatasi puntualmente alla sua porta poco dopo – i risparmi di una vita: ben 17.750 euro in contanti.

Tuttavia, la rete di prevenzione e l’attento monitoraggio del territorio da parte dei veri Carabinieri di Troina ha permesso di far scattare immediatamente la trappola. I militari dell’Arma hanno infatti intercettato e bloccato la malvivente nelle fasi immediatamente successive alla consumazione del reato. Sottoposta a perquisizione, la donna è stata trovata in possesso dell’intero bottino, che aveva tentato di occultare direttamente sul proprio corpo.

L’operazione si è conclusa nel migliore dei modi: la cospicua somma di denaro è stata interamente recuperata dai Carabinieri e restituita all’anziana vittima, che ha potuto così tirare un sospiro di sollievo.

L’intervento tempestivo sottolinea l’efficacia dei servizi preventivi predisposti dall’Arma e il costante impegno quotidiano dei Carabinieri nella tutela e nella vicinanza ai cittadini, con particolare attenzione agli anziani, invitati a diffidare sempre di richieste telefoniche di denaro e a contattare immediatamente il 112 in caso di chiamate sospette.

Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini e che l’indagato non può definirsi colpevole fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.