Troina, truffa a un esercizio commerciale: emesso foglio di via obbligatorio

La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio, emesso dal Questore della Provincia di Enna, nei confronti di un soggetto residente nella provincia di Catania.
II provvedimento trae origine da un’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Enna, avviata a seguito di un episodio verificatosi nel comune di Troina, dove il soggetto, unitamente ad un complice, si è reso responsabile di una truffa ai danni di un esercizio commerciale operante nel settore della vendita di articoli per autoveicoli.
In particolare, l’uomo, qualificandosi falsamente come imprenditore e utilizzando generalità fittizie, concordava telefonicamente l’acquisto di numerosi pneumatici per un valore di diverse migliaia di euro. Successivamente, presentatosi presso l’attività commerciale insieme ad un altro soggetto, caricava parte della merce su un veicolo a noleggio e consegnava assegni bancari risultati privi di copertura.
Alla luce degli elementi raccolti e della pericolosità sociale emersa, il Questore della Provincia di Enna ha emesso nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Troina per la durata di anni 3.