Troina: torna potabile l’acqua nel quartiere Mulino a Vento

Torna potabile l’acqua a Troina per tutti i cittadini residenti nel quartiere “Mulino a vento” e nella zona circostante le vie Aldo Moro, Togliatti, Nazionale fino all’incrocio con via Corpus Domini, corso Enna, contrada Camatrone, contrada Castile, contrada Purrazzo e contrada Madonna della Via.

Il sindaco Fabio Venezia, a seguito della comunicazione giunta da parte dell’Asp di Enna, che ha reso noto che i parametri di legge riguardanti l’inquinamento microbiologico sull’acqua destinata al consumo umano sono stati ripristinati, ha revocato la propria ordinanza del 17 novembre scorso con cui, a tutela e salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica, ne vietava l’utilizzo, salvo per fini igienici.