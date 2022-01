Troina: sospeso il mercato settimanale ad eccezione del settore alimentare

Il sindaco di Troina Fabio Venezia, considerato il graduale e continuo aumento dei casi di contagio da Covid-19 in città e al fine di evitare assembramenti e di limitare il diffondersi dell’epidemia all’interno del territorio comunale, ha ritenuto opportuno adottare ulteriori provvedimenti per limitare il rischio per la collettività.

Pertanto, con propria ordinanza, ha disposto la sospensione del mercato settimanale di via Donatori del Sangue, per la giornata di domani, sabato 8 gennaio, ad eccezione del settore alimentare, che si svolgerà regolarmente.