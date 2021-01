Troina: sospeso il mercato non alimentare

Il sindaco di Troina Fabio Venezia, considerato il graduale e continuo aumento dei casi di contagio al Covid-19 in città, nonostante l’adozione di misure di prevenzione e contagio, al fine di limitare il diffondersi dell’epidemia all’interno del territorio comunale, ha ritenuto opportuno adottare ulteriori provvedimenti idonei e proporzionati all’evolversi della situazione, che consentano di limitare il rischio per la collettività. Pertanto, con propria ordinanza, ha disposto la sospensione del mercato settimanale non alimentare, in via Donatori del Sangue, per la giornata di domani, sabato 9 gennaio.