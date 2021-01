Troina: sospese le attività didattiche in presenza fino al 9 gennaio

Le attività didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti nel territorio comunale saranno sospese da giovedì 7 a sabato 9 gennaio prossimo. È quanto prevede la nuova ordinanza del sindaco Fabio Venezia, emanata su parere favorevole dell’Asp territoriale competente, a seguito del peggioramento della situazione epidemiologica e della crescente diffusione del virus, che negli ultimi giorni ha fatto registrare in città 35 casi di positività, oltre a diversi cittadini ancora in attesa del risultato del tampone rino-faringeo, in quanto venute a contatto con soggetti positivi.

Considerato il riscontro, tra i casi di positività, di alcuni ragazzi frequentanti le scuole del territorio comunale e che lo svolgimento delle regolari attività didattiche nelle scuole in assenza di integrale individuazione dei soggetti a rischio di contagio favorirebbe una diffusione del virus provocando focolai, il primo cittadino ha ritenuto opportuno adottare ulteriori misure idonee e proporzionate all’evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività.

L’ordinanza dispone anche la chiusura dei locali della Direzione Didattica di Troina, l’interdizione di tutti i locali scolastici anche per le attività non didattiche e la didattica a distanza per gli studenti troinesi che frequentano le scuole in altri comuni.