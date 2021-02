Troina: Silvana Romano nominata assessore

Silvana Romano, consigliere di maggioranza della coalizione “Troina Bene Comune”, è il neo assessore del Comune di Troina. Il sindaco Fabio Venezia, dopo l’avvicendamento programmato da lungo tempo e le dimissioni dei giorni scorsi dell’ex assessore Carmela Impellizzeri, ha ufficializzato stamane la nomina del nuovo componente della sua giunta.

“Ringrazio il Partito Democratico per avermi indicata ed il sindaco Venezia cui spetta il reale potere di nomina, per aver voluto riporre la sua fiducia nella mia persona – dichiara il neo assessore -. Sono consapevole che mi spetta un compito gravoso ed impegnativo e che prenderò il posto di un assessore che ha svolto il proprio mandato con dedizione, ma fortunatamente vado ad inserirmi in una giunta coesa e collaudata, che non mi farà mancare il proprio sostegno, così come anch’io il mio. Sono fiduciosa che l’esperienza maturata nel ruolo di consigliere comunale potrà essermi utile per svolgere al meglio questa nuova funzione”.

Silvana Romano, consigliere da ben sette anni e mezzo, siede negli scranni della maggioranza da ben due legislature consecutive: dal 2013 al 2018 con la prima amministrazione Venezia, dal giugno 2018 ad oggi con la seconda.

“Credo che tanto sia stato fatto da questa amministrazione – prosegue l’assessore Romano – ma che tanto ancora bisogni realizzare e, pertanto, intendo dare il mio contributo, approcciandomi a questa nuova esperienza con l’entusiasmo che metto sempre nelle cose in cui credo. Il fine ultimo a cui mirerò sarà sempre rivolto alla comunità ed al benessere dei cittadini, non facendo mancare innanzitutto l’ascolto e l’impegno”.

All’assessore Romano, dopo il giuramento, il sindaco Venezia ha conferito le seguenti deleghe: formazione; asilo nido; rapporti con le associazioni di volontariato; politiche per la tutela del consumatore; pari opportunità; diritti delle minoranze; emigrazione ed immigrazione; servizi sociali; rapporti con il D23; tutela della famiglia, dei minori, degli anziani e dei disabili; cantieri di servizio; igiene pubblica; periferie urbane; cooperazione internazionale e gemellaggi; servizio civile.

“Silvana Romano – aggiunge il primo cittadino – è stata impegnata per più di sette anni nel ruolo di consigliere comunale, dimostrando impegno e serietà. Abbiamo chiesto adesso a lei di dare un fattivo contributo sul versante amministrativo e siamo certi che farà un ottimo lavoro sul solco già tracciato in questi anni”.