Troina: si presenta il nuovo libro di Pino Scorciapino

Sarà presentato venerdì al “Cine Camilleri” di Troina alle 18.15 il nuovo libro di Pino Scorciapino “I prevaricatori, i sopraffatti, i cloroformizzati” edito da Transeuropa Edizioni.

A presentarlo, assieme all’autore, Melina Impellizzeri, professoressa di lettere, Giuseppe Maenza, parroco a Troina, responsabile dell’ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Nicosia e referente diocesano dell’Ufficio regionale per i Giovani della Conferenza Episcopale Siciliana, Fino Buono, responsabile dell’UOC di Psicologia dell’IRCCS “Oasi Maria SS.” e docente universitario di Psicologia.

“I prevaricatori, i sopraffatti, i cloroformizzati” è il quindicesimo volume pubblicato da Scorciapino. Sessantotto anni, saggista, storico, biografo, aforista, Scorciapino vive a Troina. È stato dirigente della Regione Siciliana a Palermo dal 1987 al 2017 nel settore programmazione economica e investimenti europei. Giornalista pubblicista, dal 1983 al 2016 ha collaborato a quotidiani e periodici tra cui Giornale di Sicilia, Cronache Parlamentari Siciliane, SiciliaInformazioni.com. Attualmente collabora al sito www.piolatorre.it del “Centro Studi Pio La Torre” di Palermo.

Afferma l’autore: “Un titolo per una raccolta di miei scritti pubblicati dal 2018 al 2023 su www.piolatorre.it del Centro Studi “Pio La Torre”? Ho scelto ‘I prevaricatori, i sopraffatti, i cloroformizzati’, tripartizione nella quale possono suddividersi persone e comportamenti del nostro tempo. Una ventina l’anno i miei contributi pubblicati nel sito. In netta prevalenza riguardanti politica internazionale, conflitti, disarmo, armamenti: un filone, chiamiamolo così, diventato contenuto di una raccolta tematica omogenea che vedrà la luce nelle prossime settimane. Ma nelle pagine di ‘I prevaricatori, i sopraffatti, i cloroformizzati’ ho voluto privilegiare altri temi. Meno omogenei, tuttavia tenuti assieme dal titolo adottato. E, non meno, dal sottotitolo nel frontespizio nella pagina iniziale del libro, di fatto ‘manifesto’ dell’intento che ha ispirato la raccolta, ‘Scritti (2018-2023) per indignarsi e non voltarsi dall’altra parte’. Il libro è stato scritto con la collaborazione di mia figlia Lucia Scorciapino”.