Troina: si dimette il presidente del consiglio comunale Gaetano Monastra

“Dopo due anni e mezzo di mandato, lascio questo incarico non per motivazioni politiche, ma esclusivamente personali, legate al mio lavoro ed alla mia famiglia. Compio questo gesto in modo sereno, orgoglioso ed onorato di aver ricoperto questa prestigiosa carica, che fa onore a me ed alla mia famiglia, contento di poter offrire la stessa possibilità a chi mi segue in lista, che sono certo mi sostituirà in modo altrettanto degno”.

Con queste parole, al termine della seduta del consesso civico svoltosi ieri sera, il presidente del consiglio comunale Gaetano Monastra ha annunciato le sue dimissioni dalla carica, insieme a quelle di consigliere.

Nel corso della prossima seduta, si procederà dunque alla surroga del consigliere uscente, cui subentrerà il primo dei non eletti tra le fila della coalizione di maggioranza “Troina Bene Comune” Iva Palmigiano e, una volta ricostituito il plenum, verrà eletto il nuovo presidente.