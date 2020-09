Troina: si aderisce alla rete “Città per la vita – Città contro la pena di morte”

Con delibera di giunta del 16 settembre scorso il Comune di Troina aderisce, su invito della fondatrice Comunità di Sant’Egidio, alla rete di municipalità “Città per la vita – Città contro la pena di morte”, per contrastare il fenomeno della violenza diffusa e tenere alta l’attenzione sui diritti umani ed il valore della vita.

L’adesione all’organizzazione, che rappresenta in Europa e nel mondo la comune volontà di accelerare la definitiva scomparsa della pena capitale dal panorama giuridico e penale degli Stati, prevede, tra le tante iniziative, la celebrazione, ogni 30 novembre, di una Giornata Internazionale Città per la vita – Città contro la pena di morte, in cui le municipalità si impegnino a sensibilizzare e ad implementare la battaglia in difesa della vita e della dignità dell’uomo, che ne tuteli i basilari diritti senza rinunciare alla giustizia.

“Siamo convinti – spiega il sindaco Fabio Venezia – che ogni comunità cittadina possa operare per concorrere all’accrescimento del rispetto della vita e della dignità dell’uomo in ogni parte del mondo. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire all’iniziativa, anche in vista della nuova risoluzione per una moratoria universale della pena capitale, che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approverà il prossimo dicembre, con la speranza che rafforzi il movimento abolizionista”.