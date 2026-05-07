Troina, sagra della “Vastedda cu sammucu”: aperte le adesioni per l’edizione 2026

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Ritorna puntuale anche quest’anno la sagra della “vastedda cu sammucu”, uno degli eventi più attesi del calendario delle manifestazioni culinarie e identitarie del territorio, giunto ormai alla sua XVIII edizione.

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale di Troina in collaborazione con diverse associazioni e partners locali, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e le tradizioni gastronomiche e artigianali attraverso un percorso di promozione del territorio e delle eccellenze, si svolgerà sabato 13 e domenica 14 giugno prossimo lungo il percorso delle vie Nazionale e Umberto fino a piazza Giacomo Matteotti.

“Siamo già a lavoro per la definizione del programma di questa manifestazione che si conferma come un appuntamento centrale per la nostra città, capace di richiamare ogni anno un pubblico sempre più ampio e di rafforzare il legame tra comunità, tradizione e promozione turistica – dichiara l’assessore agli eventi e al turismo Salvuccio Siciliano -. Non è solo un semplice evento gastronomico, ma un momento identitario che racconta la nostra storia, le nostre tradizioni e il legame profondo con il territorio. Con l’edizione 2026 vogliamo offrire un’esperienza che sappia unire gusto e cultura e un’occasione di incontro tra comunità, produttori e visitatori, all’insegna della qualità e della valorizzazione delle nostre eccellenze».

Oltre alla regina della tradizione culinaria troinese, la gustosa focaccia farcita di tuma e salame e cosparsa di profumati fiori di sambuco, la sagra rappresenterà anche un’importante occasione di promozione delle realtà produttive locali, coinvolgendo imprese, artigiani, hobbisti e associazioni in un percorso condiviso di valorizzazione delle identità territoriali.

All’interno della manifestazione sarà infatti allestita un’area espositiva dedicata ai prodotti agroalimentari e artigianali, con la partecipazione di operatori selezionati, per valorizzare le eccellenze del territorio e la qualità delle produzioni tipiche. La partecipazione all’evento è aperta alle imprese di somministrazione di alimenti, bevande e alimenti tipici della tradizione siciliana, alle attività artigianali del settore alimentare, agli hobbisti e agli artigiani di produzioni legate al territorio, alle scuole e alle associazioni locali che intendono promuovere la loro attività. La domanda di ammissione, redatta sull’apposito modello predisposto dall’Ente e scaricabile dal sito istituzionale https://troina-api.municipiumapp.it/s3/7480/allegati/modulo-di-adesione-sagra-da-vastedda-cu-sammucu-2026.doc , dovrà essere consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo oppure inviata per e-mail all’ indirizzo PEC comunetroina@legalmail.it entro e non oltre venerdì 22 maggio.

Nei prossimi giorni saranno rese note ulteriori informazioni sul programma dettagliato della due giorni e sugli eventi collaterali della manifestazione.