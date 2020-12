Troina: sabato previsto solo il mercato alimentare

Il sindaco di Troina Fabio Venezia, visto l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale ed in considerazione delle misure previste decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevedono la “zona rossa” per i giorni festivi e prefestivi, ha ritenuto opportuno adottare ulteriori provvedimenti per contrastare la diffusione da Covid-19 sul territorio comunale.

Con propria ordinanza ha infatti disposto la sospensione del mercato settimanale non alimentare di via Donatori del Sangue per sabato 2 gennaio prossimo, mentre nella stessa giornata invece si svolgerà regolarmente quello alimentare, le compravendita dei cui prodotti non rientra nelle restrizioni previste dal Governo.