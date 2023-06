Troina: sabato la IV edizione del Premio Gino De Agrò

Si svolgerà sabato alle ore 18, nella Sala “Giuseppe Lazzati” della Cittadella dell’Oasi di Troina, la cerimonia di consegna della IVª edizione del Premio Internazionale di Arti Visive, Cultura e Solidarietà “Gino De Agrò – Città di Troina”.

Il riconoscimento, nato dall’intesa tra la civica vetustissima e la famiglia De Agrò per ricordare la figura del compianto Gino De Agrò, troinese di grande sensibilità per l’arte e la bellezza, e per promuovere il progetto del nascente Museo d’Arte Contemporanea di Troina, che già annovera opere prestigiose dei maggiori artisti del Novecento, anche quest’anno porterà in città i maggiori esponenti della cultura, dell’arte e della fede del contesto contemporaneo.

L’evento, ideato dal comitato organizzatore e dal comitato scientifico del premio per intercettare l’interesse del mondo artistico e sottolineare il valore di personalità eccellenti che si sono distinte, ciascuna nel proprio ambito, raccogliendo un anime consenso di pubblico e di critica, mira a incrementare la già copiosa raccolta museale attraverso nuove opere che raccontino i principali momenti espressivi e le più apprezzate tendenze stilistiche delle nuove avanguardie.

In questa duplice ottica sarà pertanto conferito un Premio Internazionale per le Arti Visive a artisti di chiara fama, a illustri accademici e a giovani emergenti, insieme a una menzione d’onore a illustri scrittori e a artisti affermati nel mondo dello spettacolo, nonché ad uomini di scienza e a figure carismatiche nell’ambito della fede e della solidarietà a favore dei più deboli.

Questi i premi ed i premiati della IVª edizione del “Premio Internazionale di Arti Visive, Cultura e Solidarietà “Gino De Agrò – Città di Troina”: “Personalità del mondo della cultura” a Sergio Rossi, storico dell’arte dell’Università “La Sapienza” di Roma; “Sezione Letteratura” alla scrittrice Marinella Fiume; “Sezione Solidarietà” a don Pino Vitrano, della Missione Speranza e Carità; “Premio Artista emergente” a Simone De Marco; “Premio Artista di chiara fama – sezione scultura” a Gabriele Garboli Rù; “Premio Artista di chiara fama – sezione pittura” a Ettore Gazzara.

Nel corso della cerimonia, che si aprirà con la presentazione del premio da parte del direttore artistico Paolo Giansiracusa e dell’assessore ai beni culturali Fabio Venezia, cui seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Alfio Giachino e di Maria Pia Santoro, moglie di Gino De Agrò, saranno rese note le motivazioni dell’assegnazione dei premi e delle menzioni, per poi proseguire con la premiazione, intervallata da intermezzi musicali e accompagnata da uno spettacolo conclusivo.