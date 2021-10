Si terrà domenica 31 ottobre il seminario “Aree interne: Risorsa per la Sicilia” previsto per domani venerdì 29. Il rinvio dell’incontro è stato deciso per le avverse condizioni meteo con allerta rossa diramato in queste ore dalla protezione civile regionale. Il seminario si terrà nella “Sala dei 500” della Cittadella dell’Oasi di Troina a partire dalle 16,30.