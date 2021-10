La presentazione della Scuola Superiore di Gastronomia Funzionale del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche (Biometec) dell’Università degli Studi di Catania, in programma sabato 30 ottobre nella “Sala Martino” della Cittadella dell’Oasi di Troina, è rinviata a data da destinarsi a cause delle avverse condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni.