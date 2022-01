Troina: rientro in classe in sicurezza, scioperano anche gli studenti del Majorana

Anche gli studenti dell’“Ettore Majorana” di Troina da ieri in sciopero.

“Il nostro sciopero – comunicano i rappresentanti Flavio Fiore, Davide Fallico e Marika Romano – non è rivolto ne alla nostra scuola e ne tantomeno all’amministrazione comunale che, anzi, ringraziamo per aver distribuito gratuitamente delle mascherine ffp2 agli alunni, aver cercato di eseguire uno screening alla popolazione scolastica nonostante non fosse compito loro, colmando le mancanze di Regione Siciliana e ASP, e per aver, almeno loro, ascoltato le nostre richieste”.

“Vogliamo rientrare a scuola – proseguono – vogliamo riprendere le attività didattiche in presenza ma in sicurezza. La scelta da parte degli studenti di intraprendere questa protesta non è stata sicuramente una scelta presa a cuor leggero; è quindi sintomo di una paura che accomuna la comunità scolastica tutta da un’organizzazione pressoché assente e da una confusione aberrante”.