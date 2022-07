Troina: rientrate le spoglie del Prof. Giovanni Pettinato

In un Duomo gremito sono state accolte giovedì pomeriggio le spoglie del Prof. Giovanni Pettinato, morto a Roma nel 2011 a seguito di una improvvisa infezione e da ieri nuovamente nella sua Troina. La decisione è stata fortemente voluta dalla famiglia e dal Comune.

Presente il figlio Marcello, che ha dato inizio alla commemorazione, ricordando commosso la figura del padre. Dopo la cerimonia religiosa a parlare sono stati il sindaco di Troina, Fabio Venezia, che ha fatto un excursus sulla biografia dell’archeologo troinese, scopritore di Ebla e primo ad aver decifrato le note tavolette, e il Presidente della Fondazione Kore Cataldo Salerno, che ha ricordato come Pettinato sia stato il vero ispiratore del corso di laurea in archeologia dell’Università ennese, dove Pettinato ha insegnato “Assirologia e Archeologia del Vicino Oriente Antico”.

Tra le tante associazioni presenti SiciliAntica, nella persona del presidente della sede ennese Sandro Amata e del presidente della sede provinciale Gaetano Marchiafava, ex studente di Pettinato, che ha rimarcato come la tutela dei beni culturali fosse una priorità del Professore. A Pettinato, di fatto, si deve anche l’idea di una sede locale di SiciliAntica, che dopo la sua morte è stata intitolata a lui in segno di gratitudine. L’associazione pertanto ha voluto realizzare per l’occasione tre pannelli illustrativi delle tappe principali della ricerca e degli scavi condotti in Oriente dall’archeologo troinese, che da oggi saranno donati alla Kore per metterli in esposizione permanente nei locali universitari.

La salma del Prof. Pettinato è stata poi tumulata nel cimitero cittadino, nella cappella dei Cappuccini che ospita altri illustri troinesi.

Giuliana Maria Amata