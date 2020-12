Troina: riaprono il mercato alimentare e quello contadino

A partire da sabato 5 dicembre prossimo riapriranno il mercato settimanale in via Donatori del Sangue e quello contadino all’interno del Loggiato di Sant’Agostino. Lo dispone un’ordinanza del sindaco Fabio Venezia con la quale, in seguito alla sensibile riduzione dei casi di contagio al Covid-19 registratasi in città ed alle numerose sollecitazioni degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria, si revoca la precedente di chiusura emanata l’11 novembre scorso.

Il provvedimento dispone che tutti gli operatori si attengano scrupolosamente alle misure anticontagio previste dalle normative vigenti e dai protocolli di settore. Inoltre, in via precauzionale, il corpo di Polizia Municipale, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile, al fine di evitare assembramenti e controlli agli ingressi ed all’uscita dei due mercati, effettuerà, qualora si ritenesse necessario, un contingentamento agli accessi, nei momenti di maggiore affollamento.

“Si invita la cittadinanza – comunica il comune di Troina – a rispettare le regole ed a fare appello al senso civico”.