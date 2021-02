Troina: reddito di cittadinanza, approvati i progetti utili alla collettività

Su proposta del neo assessore ai servizi sociali Silvana Romano, l’amministrazione comunale di Troina, con delibera di giunta, ha approvato i Progetti Utili alla Collettività (PUC) destinati ai fruitori del reddito di cittadinanza.

In applicazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede che gli aventi diritto alla misura del reddito di cittadinanza debbano dare la propria disponibilità per la partecipazione a progetti di utilità collettiva per la propria comunità, per almeno 8 ore settimanali, sono stati elaborati cinque progetti, destinati ai relativi fruitori.

“Siamo orgogliosi di essere tra i primi comuni siciliani ad aver attivato le procedure – spiega l’assessore Romano – e contiamo di avviare tutto in tempi brevissimi. Abbiamo predisposto cinque progetti, finalizzati ad impiegare i percettori locali del reddito di cittadinanza in lavori utili per il Comune, individuando gli ambiti attraverso un’analisi dei bisogni cui poter far fronte e conoscendo già a priori la platea dei beneficiari”.

I progetti predisposti, spaziano infatti dalla pulizia delle aree a verde alla guardiania degli spazi pubblici, dalla realizzazione di piccole manutenzioni fino ad arrivare ad attività di supporto nelle scuole.

“Attraverso questi progetti – continua l’assessore – contiamo di contribuire a realizzare un percorso virtuoso di inclusione di cui, contestualmente, la nostra collettività riceverà un ritorno in termini di servizi. Ora che sono stati pensati e messi in campo, cercheremo di destinare i fruitori ai singoli progetti, cercando di valorizzare al massimo le loro possibili attitudini ed inclinazioni”.