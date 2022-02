Troina: presentati 6 progetti per l’ambiente, la messa in sicurezza e la valorizzazione dei beni immobili

Prosegue a ritmo serrato anche nel 2022 l’attività di programmazione dell’amministrazione comunale di Troina che, nell’arco di una settimana, ha elaborato ben 6 progetti di finanziamento, presentati sia nell’ambito delle risorse previste dal PNRR, che su altre misure statali e regionali.

Oltre ai lavori già in corso che annoverano 13 cantieri aperti e quelli aggiudicati o in fase di aggiudicazione, che ne faranno partire nei prossimi mesi oltre 20, l’amministrazione ha deciso di investire ulteriormente nella programmazione, strumento cardine per la progettazione del futuro del territorio, considerato che le opere pubbliche rappresentano un importante volano di sviluppo e il PNRR un’ulteriore opportunità da cogliere.

“Gestire l’ordinario durante l’emergenza pandemica è parecchio difficile e spesso assorbe tutte le energie, non lasciando spazio alla programmazione – spiega il sindaco Fabio Venezia -. Tuttavia, con uno sforzo corale e un lavoro di squadra dell’amministrazione comunale, dei funzionari dell’Ente e dei professionisti del territorio, siamo riusciti a mettere in campo ulteriori progetti fondamentali per la nostra comunità. L’obiettivo è quello di creare, da qui ai prossimi anni, un circolo virtuoso che consenta ogni anno e ciclicamente di avviare nuove opere e di programmarne altre, per lasciare un’importante eredità anche a chi verrà dopo di noi e ai nostri concittadini”.

I progetti, perfettamente in linea con l’attività amministrativa perseguita, riguardano infatti l’ambiente, la messa in sicurezza del territorio e la valorizzazione dei beni immobili di valore storico, culturale e turistico della città. Questi nello specifico: realizzazione di proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 510 mila euro, bando MiTE PNRR; lavori di adeguamento dell’illuminazione artistica della Torre Capitania mediante soluzioni tecnologiche innovative e a alta efficienza energetica, 60 mila euro, assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana; ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’edificio “ex Collegio Maria Addolorata” per la realizzazione del progetto “Dopo di noi” per disabili lievi, 1 milione 198 mila euro, assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali; messa in sicurezza delle pendici adiacenti alle vie Rizza e Fisicaro e delle strutture murarie a valle delle vie Roma e Papa Urbano II, 998 mila euro, Ministero dell’Interno, messa in sicurezza del territorio; interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel quartiere Arcirù, 996 mila euro, Ministero dell’Interno, messa in sicurezza del territorio; interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area compresa tra la via Nazionale e la via Fisicaro, 498 mila euro, Ministero dell’Interno, messa in sicurezza del territorio.

“Nonostante siamo un piccolo comune – aggiunge il vicesindaco e assessore alle opere pubbliche Alfio Giachino – il sistema di opere pubbliche messo in campo a Troina è certamente quello di una città di cento, centocinquanta mila abitanti e, forse, ancora oltre. Sin da subito abbiamo intuito che non mancavano le misure di finanziamento, mentre spesso nei comuni mancano invece i progetti esecutivi con cui accedervi: ecco perché non smettiamo mai di implementare il nostro parco progetti. Tra le opere già ultimate, le tante in campo e le tantissime che nei prossimi mesi partiranno, sarebbe più comodo e semplice fermarsi e raccogliere i frutti del lavoro fatto, ma fino all’ultimo giorno del nostro mandato amministrativo non smetteremo di programmare e, già nelle prossime settimane, siamo pronti a presentare nuovi progetti”.