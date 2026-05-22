Troina: “Più Sicuri Insieme”, incontro per la prevenzione delle truffe agli anziani

PUBBLICITÀ

Sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e prevenire tentativi di truffe e raggiri.

È l’obiettivo dell’incontro pubblico che si terrà martedì 26 maggio prossimo, alle ore 17, al cine-teatro “Andrea Camilleri”, nell’ambito della campagna nazionale di prevenzione “Più Sicuri Insieme”.

Ad annunciarlo, la vice sindaca e assessora alle politiche sociali Silvana Romano: “La sicurezza dei nostri anziani è una priorità – spiega. Abbiamo accolto l’invito della Confartigianato ad organizzare un incontro di sensibilizzazione verso un fenomeno che, purtroppo, anche nel nostro territorio è molto diffuso. Tante le segnalazioni ricevute e purtroppo qualche vittima che, colpita negli affetti più cari, ha ceduto alla richiesta di denaro per dare aiuto al figlio o ai nipoti. Il messaggio è chiaro: ‘Non Siete Soli, le istituzioni e le Forze dell’Ordine sono al vostro fianco ’. Bisogna denunciare, è fondamentale. Per sconfiggere questo fenomeno necessita la collaborazione di tutte e di tutti”.

L’evento, promosso dall’ Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP) di Confartigianato, di concerto con il Ministero dell’Interno e con il contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, è infatti patrocinato dal Comune di Troina, dove farà tappa per promuovere informazione, consapevolezza e sicurezza sociale