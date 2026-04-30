Troina ospita la Festa CAI Sicilia: tre giorni tra natura, storia e tradizioni

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Sarà il Comune di Troina a ospitare dall’1 al 3 maggio la “Festa CAI Sicilia”, la manifestazione regionale promossa dal Club Alpino Italiano – Gruppo Regionale Sicilia, in collaborazione con la sottosezione CAI di Troina e con il patrocinio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana.

Ad organizzare l’evento, che rappresenta uno dei principali appuntamenti annuali del CAI in Sicilia e si propone come momento di incontro tra appassionati di montagna, escursionisti e cittadini, per promuovere la cultura del territorio, la sostenibilità ambientale e la conoscenza del patrimonio naturalistico, l’amministrazione comunale.

“Ospitare la festa regionale del CAI è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione – dichiara il sindaco Alfio Giachino -. È la dimostrazione che il lavoro svolto negli anni sulla promozione culturale, ambientale e turistica dà i suoi ottimi frutti. Abbiamo accolto con grande piacere la proposta di svolgere l’iniziativa nella nostra città e ci siamo messi subito a disposizione per sostenere Il CAI di Troina che, ormai da anni, svolge egregiamente un ruolo attivo sia da un punto di vista logistico sia economico”.

Per l’intero weekend, la prima capitale normanna dell’Isola e punto di riferimento per l’escursionismo dell’entroterra siciliano, diventerà il fulcro di un articolato programma di attività outdoor e iniziative culturali, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra natura, storia e tradizioni locali.

“Saranno tre giorni di festa e coinvolgimento – precisa l’assessore al turismo e agli eventi Salvuccio Siciliano – in cui tante persone avranno la possibilità di ammirare e apprezzare Troina da un punto di vista naturalistico, storico e culturale. Cerchiamo sempre di sostenere le nostre realtà associative, che sono l’anima della nostra comunità”.

La manifestazione prevede infatti un ricco e variegato programma di attività dedicate alla scoperta del territorio e alla pratica dell’escursionismo in sicurezza, tra cui: escursioni guidate lungo i principali sentieri dell’area dei Nebrodi e del territorio troinese; ciclo-escursioni su percorsi naturalistici, con itinerari dedicati agli appassionati di mountain bike; attività di torrentismo, per l’esplorazione in sicurezza di ambienti fluviali e gole naturali; esperienze di speleologia, con visite in ambienti ipogei accompagnati da operatori qualificati; visite guidate nel centro storico di Troina, alla scoperta del patrimonio architettonico e culturale della città; itinerari tematici dedicati alla storia e alla spiritualità del territorio; momenti di incontro e confronto con esperti, soci CAI e testimoni del territorio, dedicati ai temi della montagna, dell’ambiente e della tutela del paesaggio.

A completare il programma, gli eventi serali aperti alla cittadinanza: venerdì 1 maggio, alle ore 21 in piazza Conte Ruggero, musica itinerante con “I Sunatura do Fistinu” e l’associazione folklorica “A Musetta”, tra tradizione e animazione del centro storico; sabato 2 maggio, alle ore 21:30 in piazza Giacomo Matteotti, concerto del gruppo “I Figli dell’Officina”, con repertorio musicale contemporaneo.

“Siamo profondamente orgogliosi che Troina sia stata scelta come cuore pulsante della Festa CAI Sicilia 2026 – dichiara il reggente della sottosezione CAI di Troina, Marco Ruberto -. È un riconoscimento che premia l’impegno costante della nostra sottosezione nella valorizzazione del territorio. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Gruppo Regionale CAI Sicilia per la fiducia accordataci e all’amministrazione comunale per la straordinaria sinergia e il supporto organizzativo profuso. Questo evento è un’occasione unica per far conoscere l’anima autentica della nostra terra, dai sentieri selvaggi dei Nebrodi alle testimonianze storiche della prima capitale normanna”.