Troina: omologato il campo polivalente “Nelson Mandela” per il calcio a 5

PUBBLICITÀ

L’ASD Città di Troina comunica l’avvenuta omologazione del Campo Polivalente “Nelson Mandela” per le gare ufficiali di calcio a 5.

PUBBLICITÀ

Un risultato storico, reso possibile grazie al lavoro sinergico tra l’associazione rossoblù, l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Tecnico del Comune di Troina, che consentirà alla formazione troinese di disputare le partite casalinghe all’interno dell’impianto cittadino.

PUBBLICITÀ

Si tratta di un passo importante non solo per la società, ma per l’intera comunità sportiva troinese: l’omologazione del Polivalente “Nelson Mandela” offre alla città e a tutti gli sportivi la possibilità concreta di praticare un altro sport, contribuendo ad ampliare le opportunità di attività sportive nel territorio.

In merito all’importante traguardo è intervenuto il direttore generale della società rossoblù, Flavio Fiore, dichiarando: “In questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto e in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale e con l’Ufficio Tecnico per arrivare a questo importante e non semplice traguardo, viste le sempre più stringenti norme che la LND impone per l’omologazione degli impianti sportivi. Nonostante le difficoltà che abbiamo riscontrato lungo l’intero iter, e nonostante il tentativo di interferenza di qualche soggetto esterno, siamo riusciti a portare a casa questo risultato che oso definire storico per lo sport troinese, poiché contribuisce ad ampliare la già ricca offerta sportiva che il mondo associazionistico troinese offre ai nostri giovani. A nome della società che rappresento, ci tengo a ringraziare l’Amministrazione Comunale tutta, in particolare il sindaco, ing. Alfio Giachino, e l’assessore allo sport, dott. Salvatore Siciliano, così come l’Ufficio Tecnico del Comune di Troina nella persona del responsabile, geom. Basilio Fiore, per l’impegno profuso in questi mesi di lavoro e per la collaborazione da sempre dimostrata”.

A seguire anche il responsabile del calcio a 5 della formazione troinese, Mattia Malaponti, ha espresso la propria soddisfazione: “Oggi Troina ha finalmente una struttura dove poter far iniziare al meglio il progetto calcio a 5. Questo è un traguardo frutto della collaborazione tra l’ASD Città di Troina e l’Amministrazione Comunale, un lavoro condiviso che ha permesso di raggiungere questo risultato importante non solo per la nostra associazione, ma per tutto l’associazionismo locale. Colgo l’occasione per invitare tutti gli appassionati e non ad essere presenti giovedì alle ore 20:00 per la prima storica partita di calcio a 5 nella città di Troina, che vedrà la formazione rossoblù confrontarsi con gli amici del Gagliano, e a seguire la squadra in tutti i futuri appuntamenti casalinghi, visionabili sui canali social della società”.

L’ASD Città di Troina, in tutte le sue componenti “intende porgere all’Amministrazione Comunale tutta e ai propri organi competenti un doveroso, sentito e sincero ringraziamento per l’impegno profuso e per la collaborazione dimostrata”.