Troina: Oasi, primo centro in Sicilia a ottenere la certificazione ISO 9001

L’IRCCS Oasi che da anni fa parte della Rete Italiana Tossina Botulinica (RITB), ha ottenuto, primo centro in Sicilia, il riconoscimento di qualità ISO 9001 per il suo percorso clinico-terapeutico, grazie alla sua ultra ventennale esperienza acquisita nel trattamento della spasticità con tossina botulinica (TB).

Dal 2001, l’Istituto rappresenta un punto di riferimento per la somministrazione di tossina botulinica in età pediatrica, grazie all’attivazione di un Servizio di Day Hospital dedicato (con oltre 800 pazienti pediatrici trattati ad oggi) e alla creazione di un’équipe interdisciplinare. Questa è stata avviata su iniziativa del dott. Aurelio Vitello, neurologo esperto in elettromiografia e disordini del movimento, all’interno dell’UOC di Neurologia e Neurofisiopatologia per l’Età Evolutiva, guidata dal dott. Maurizio Elia.

Nel corso degli anni, l’Istituto ha ampliato la qualità dell’offerta terapeutica con la creazione di una seconda équipe dedicata al trattamento con TB nei soggetti adulti, grazie alle competenze del dott. Pietro Marano, fisiatra e Direttore dell’UOC di Neuroriabilitazione, del dott. Fabio Capodieci e della dott.ssa Giuseppina Grasso.

L’Oasi di Troina è stato tra i primi centri in Italia, e il primo in Sicilia già dal 2013, ad eseguire la somministrazione di TB con guida ecografica. Questa procedura, che richiede una specifica formazione professionale ed esperienza, consente di effettuare le iniezioni con maggiore sicurezza per il paziente, evitando possibili lesioni accidentali causate dall’ago, e assicura l’individuazione precisa del muscolo bersaglio per una corretta somministrazione del farmaco.

La certificazione di qualità è un riconoscimento dell’attività professionale svolta dalle due équipe dedicate al trattamento botulinico, fortemente sostenuta dalla direzione dell’Istituto, e della validità dei due percorsi terapeutici differenziati offerti dall’IRCCS Oasi. L’Istituto risponde con qualità e professionalità alle esigenze sia del paziente adulto che pediatrico, rappresentando, per il territorio sanitario regionale, il primo Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale per l’uso corretto della tossina botulinica nella spasticità, incluso il suo impiego in età pediatrica, elaborato in conformità con le direttive dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia (PDTA regionale).

“Questa certificazione – afferma il Direttore Generale dell’IRCCS Oasi, dott. Arturo Caranna – è un riconoscimento della professionalità, della qualità del lavoro svolto dalle nostre équipe e della validità dei nostri percorsi terapeutici differenziati. Siamo orgogliosi di aver conseguito, come primo Centro in Sicilia, la certificazione ISO 9001 per il nostro percorso clinico-terapeutico nel trattamento della spasticità con tossina botulinica. Questo per il quale ringrazio i numerosi professionisti coinvolti riconoscimento – conclude il DG Caranna – è il risultato di oltre vent’anni di impegno e dedizione da parte di tutto il nostro personale che, con competenza e umanità, ha lavorato e continua a lavorare per rispondere alle esigenze dei pazienti.”