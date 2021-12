Troina: Oasi, le proposte della Cisl per la stabilizzazione del personale

La Cisl Fp è stata convocata all’Oasi di Troina per partecipare ad un primo incontro che servirà per determinare per l’avvio del piano di stabilizzazione del personale precario.

“In quella sede si rimarcherà – fanno sapere dal sindacato – la necessità della ridefinizione del piano del fabbisogno aziendale, anche alla luce degli eventi pandemici purtroppo ancora in atto, delle risorse erogate e degli atti normativi emanati di livello nazionale e regionale, che implementano le risorse umane ed economiche del servizio sanitario”.

Il sindacato, attraverso il segretario generale Salvatore Parello, quello territoriale Giovanni Luca Vancheri e il segretario aziendale Maurizio Sturnio, chiederà quindi che la determinazione del piano del fabbisogno tenga conto dell’implementazione dei carichi di lavoro e delle attività Covid, e conseguente dotazione organica, prevedendo un piano triennale delle stabilizzazioni.

“Un piano delle assunzioni a ruolo – dicono – che tenga conto progressivamente, con criteri di equità, proporzionalità e diritto, i posti vacanti disponibili (nella proiezione triennale), di tre criteri da attribuire in punteggio proporzionale, determinando cosi una legittima aspettativa, quale graduatoria di merito: un punteggio per il periodo o la specifica esperienza maturata oltre i 24 mesi; un punteggio per i titoli aggiuntivi posseduti oltre a quello utile quale requisito, ovviamente riconducibili alla funzione svolta; merito e performance di risultato stante le valutazioni di produttività. Questi criteri garantirebbero il reclutamento immediato di chi ha il maggiore punteggio (nella sommatoria dei tre fattori) di anno in anno secondo i posti vacanti disponibili”.

“Si ritiene in tal modo – concludono – che si possa garantire, nel piano triennale, l’assorbimento di tutte le figure che sono state impiegate e dobbiamo riconoscere con grande zelo e dedizione, senza ledere le strategie aziendali atte a migliorare i servizi istituzionali ed evitare dispendio di tempo e risorse economiche per inutili contenziosi, vista la disponibilità del management all’apertura al confronto”.