Troina, nuove tariffe per il Sistema Museale: MACTRO gratuito fino al 15 settembre

19 ore ago
MACTRO
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Il Comune di Troina ha definito le nuove tariffe di accesso agli spazi espositivi del Sistema Museale Troinese (SiMut), che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° settembre per il Museo della Fotografia Robert Capa e per gli spazi espositivi della Torre Capitania, mentre per il MACTRO saranno applicate dal 15 settembre in poi. Fino a tale data, infatti, l’ingresso al neonato Museo d’Arte Contemporanea resterà eccezionalmente gratuito.

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La decisione è stata assunta dall’amministrazione comunale in considerazione del grande successo registrato dal MACTRO sin dalla sua inaugurazione, avvenuta lo scorso 3 luglio. In poco più di un mese il Museo ha infatti accolto un numero di visitatori ben oltre le aspettative, richiamando, oltre a numerosi cittadini troinesi, appassionati d’arte, giovani, studiosi, stranieri e turisti provenienti da diverse province siciliane e da altre regioni italiane.

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Le nuove tariffe prevedono il biglietto intero a 6 euro, il ridotto a 4 euro per giovani, scuole e gruppi, il biglietto family a 12 euro e il biglietto unico per visitare tutti gli spazi del Sistema Museale Troinese al costo di 10 euro, con riduzioni dedicate e ingresso gratuito per bambini sotto i 10 anni, disabili, giornalisti e guide turistiche.

“Abbiamo scelto di prorogare fino al 15 settembre l’ingresso gratuito al MACTRO – spiega il sindaco Alfio Giachino – perché vogliamo offrire a un numero sempre maggiore di cittadini e visitatori la possibilità di conoscere questo nuovo e prestigioso spazio culturale. La straordinaria partecipazione registrata nelle prime settimane di apertura conferma che il Museo rappresenta già un importante punto di riferimento per la promozione dell’arte contemporanea e per l’attrattività turistica della nostra città. Il MACTRO non nasce soltanto come luogo espositivo, ma come uno spazio aperto alla comunità, alla condivisione, alla crescita culturale e al dialogo tra artisti, cittadini e visitatori. Con l’introduzione delle nuove tariffe, pensate per essere accessibili e inclusive, consolidiamo il Sistema Museale Troinese quale motore di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo del nostro territorio”.

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