Troina: nasce l’istituto omnicomprensivo “Don Bosco”

“Dopo un lungo e complesso iter burocratico, l’IISS ‘Ettore Majorana’ non ha perso l’autonomia scolastica ed è diventato un Istituto Omnicomprensivo insieme alla scuola media ‘Don Bosco’. Un eccellente risultato, frutto di un grande lavoro di squadra, con in testa l’ex assessore alla pubblica istruzione Carmela Impellizzeri. Un doveroso ringraziamento alla dirigente scolastica Viviana Ardica ed al direttore dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, per la preziosa collaborazione”.

Sono le parole di soddisfazione del sindaco di Troina Fabio Venezia all’indomani dell’arrivo, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del decreto che stabilisce, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, l’istituzione, a Troina, dell’Istituto Omnicomprensivo “Don Bosco”, cui sarà accorpato anche l’ IISS “Ettore Majorana”.

La scuola secondaria di secondo grado, sottodimensionata numericamente a causa dei pochi iscritti, negli ultimi anni aveva perso l’autonomia, insieme alla presidenza ed alla segreteria, andando incontro alla reggenza.

Grazie all’impegno congiunto dei due istituti, del dirigente, dei docenti e dell’amministrazione comunale, l’Istituto troinese rimarrà dunque autonomo e non verrà smembrato in altre realtà scolastiche provinciali.

“Questo risultato – aggiunge l’ex assessore alla pubblica istruzione Carmela Impellizzeri – è il frutto di anni di lavoro e di lotte. Oggi finalmente abbiamo una scuola solida, che non sarà più dimensionata, ma soprattutto non abbiamo perso la nostra identità culturale. Grazie alla dirigente scolastica Viviana Ardica, al direttore dei servizi generali ed amministrativi Mariella Bonanno ed a quanti hanno sposato questa causa e, insieme a noi, hanno lottato per raggiungere questo obiettivo. L’Omnicomprensivo è l’unico nell’ex Provincia di Enna e terzo in tutta la Sicilia e di questo traguardo non possiamo che andare tutti quanti fieri”.