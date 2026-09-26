Troina, nasce la Fondazione “Ruggero I” per la valorizzazione del patrimonio culturale

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Con la sottoscrizione dell’atto notarile da parte del sindaco Alfio Giachino, il Comune di Troina ha ufficialmente costituito ieri la Fondazione “Ruggero I”, nata con l’obiettivo di assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale della città e di favorire la pubblica fruizione dei beni di interesse artistico, storico, archeologico, paesaggistico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico.

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Si tratta di un nuovo strumento innovativo, attraverso il quale l’amministrazione comunale intende rendere più organiche e strutturate le attività di promozione territoriale: operando infatti secondo il modello dell’in house providing, la Fondazione perseguirà le finalità istituzionali del Comune, che eserciterà su di essa un controllo analogo a quello applicato sui propri servizi interni, anche attraverso l’approvazione degli atti fondamentali e l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo.

“É un obiettivo al quale abbiamo lavorato da diverso tempo – afferma il sindaco Alfio Giachino –. La promozione e la valorizzazione dei nostri beni culturali e naturalistici rappresenta uno degli ambiti di maggiore impegno dell’amministrazione comunale. La creazione della Fondazione ‘Ruggero I’ contribuisce, ulteriormente, a porre Troina come riferimento dell’entroterra siciliano in materia di innovative politiche di promozione culturale e turistica”.

Tra le finalità della Fondazione rientrano la valorizzazione, la fruizione, la conservazione e la promozione del patrimonio culturale cittadino, nonché la gestione e lo sviluppo del Sistema Museale Troinese (SiMuT), che comprende i principali luoghi e istituti culturali della città: il Palazzo municipale, che ospita il Visitor Center e la collezione novecentesca di Gaetano Miani; il Palazzo Pretura, con al suo interno, il Museo della Fotografia di Robert Capa; il complesso espositivo “Torre Capitania”, che accoglie, tra l’altro, l’Antiquarium Archeologico, la Pinacoteca civica d’arte moderna “Gaetano Zito” e il Lapidarium, intitolato a Giovanni Cleofe Canale; il Museo Diffuso della Storia Normanna; la Biblioteca Comunale di Troina e l’Archivio Storico Comunale. La Fondazione si occuperà, altresì, della gestione degli spazi espositivi in corso di realizzazione del Museo del Risorgimento siciliano – fondo Francesco Schifani, del MACTRO, il Museo d‘arte contemporanea sito nell’ ex Convento dei Carmelitani, nonché di ogni altro bene o attività di interesse culturale che il Comune di Troina o la Fondazione stessa intendono destinare alla fruizione pubblica.

La Fondazione ‘Ruggero I’ sarà infatti dotata di una propria struttura organizzativa e di una propria dotazione organica di personale, i cui organi sono: il presidente; il consiglio di amministrazione; il revisore dei conti; il direttore; il comitato scientifico. Contestualmente alla costituzione della Fondazione, il sindaco Alfio Giachino ha nominato i cinque componenti del Consiglio di amministrazione, che espleteranno il proprio incarico a titolo gratuito: Melina Impellizzeri (presidente), Delia Palmigiano, Emanuela Squillace, Alfio Calabrese e Ilaria Mancuso.

“Abbiamo scelto un Consiglio di amministrazione composto da donne e da giovani, con professionalità, competenze ed esperienze che potranno dare un contributo importante al percorso che intraprenderemo – continua il primo cittadino –. Sono certo che sarà all’altezza del lavoro che porteremo avanti insieme, con l’obiettivo di fare della cultura e della valorizzazione del nostro patrimonio uno degli strumenti di crescita della città”.

La Fondazione potrà inoltre promuovere mostre, studi, attività di ricerca, iniziative scientifiche, attività didattiche e divulgative, collaborare con scuole, università e istituzioni culturali italiane e straniere, organizzare eventi e iniziative culturali e sviluppare itinerari culturali in collaborazione con gli organismi operanti nel settore turistico.

“La costituzione della Fondazione ‘Ruggero I’ – spiega l’onorevole e assessore ai beni culturali Fabio Venezia – rappresenta un passo decisivo nella creazione di un nuovo modello integrato per la gestione del patrimonio culturale e dell’offerta turistica del territorio. Il grande lavoro realizzato in questi anni per il rilancio culturale della città adesso potrà essere messo a sistema e creare un valore aggiunto”.