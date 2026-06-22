Troina: nasce il Museo d’Arte Contemporanea

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Si lavora a ritmo serrato per la prossima apertura del Mactro, il Museo d’arte contemporanea del Comune di Troina, il terzo e ulteriore tassello del grande mosaico che compone il SiMuT, il Sistema Museale Troinese che comprende anche il Museo della Fotografia di Robert Capa e la Pinacoteca civica d’arte moderna, l’Antiquarium archeologico e il Lapidarium civico del complesso museale della Torre Capitania.

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Il Museo, che sorgerà nell’ampio e antico complesso architettonico dell’ex Convento del Carmine di via Vittorio Emanuele II, risalente alla seconda metà del ‘500, ospiterà un’originale raccolta d’arte di dipinti, sculture e disegni, concepite dagli anni cinquanta del Novecento fino al nostro tempo, e costituirà la prima collezione del settore della Sicilia interna.

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“La collezione – spiega l’onorevole e assessore ai beni culturali Fabio Venezia – nasce da un progetto maturato nell’arco dell’ultimo decennio, attraverso una lunga serie di conversazioni, progetti e confronti. L’idea originaria era quella di acquisire, con il sistema delle donazioni, un gruppo di opere utili a raccontare le vicende dell’arte contemporanea in Italia. Fu così che nacque l’idea di un grande museo che servisse non solo alla conservazione delle opere, ma anche alla didattica dell’arte, al racconto della creatività contemporanea e alla documentazione dei vari linguaggi espressivi. Un caloroso ringraziamento al professor Paolo Giansiracusa, direttore scientifico del Museo, che con grande passione e abnegazione ha lavorato alla realizzazione di questo polo museale e ne ha curato il progetto espositivo”.

Costola strutturale del Museo è il “Premio internazionale di Arti visive, cultura e solidarietà Gino De Agrò Città di Troina”, istituito dalla famiglia del compianto cittadino troinese, d’intesa con il Comune di Troina nel 2019, con l’obiettivo di sottolineare il contributo artistico, culturale, scientifico e sociale delle più illustri personalità italiane e straniere del panorama artistico e non solo, le cui opere donate confluiscono nella dotazione del Mactro.

La collezione ospita infatti opere di numerosi artisti contemporanei di calibro nazionale e internazionale e sarà organizzata per linee espressive che vanno dal post-espressionismo al neo-surrealismo, dalla figurazione del Novecento alla pittura colta e post moderna, dall’astrattismo fino alla visual art.

L’apertura del Mactro si inserisce all’interno di un più ampio progetto di recupero e valorizzazione dell’ex complesso monastico. La struttura, infatti, è stata concepita come un moderno centro polifunzionale per il territorio: oltre agli spazi espositivi del museo d’arte contemporanea, l’edificio ospiterà un laboratorio didattico e uno di restauro, una galleria di mostre temporanee, una sala multimediale e la biblioteca comunale.

“Con la nascita del Mactro raggiungiamo un traguardo di fondamentale importanza, che consolida il Sistema Museale Troinese come modello di sviluppo culturale unico nel panorama regionale – dichiara il sindaco Alfio Giachino. Questa terza tappa del SiMuT non è solo un investimento sul nostro patrimonio, ma è un motivo di profondo orgoglio per tutta la comunità di Troina, che si riappropria della sua storia e si apre al futuro. Dimostriamo che con una programmazione lungimirante e una gestione virtuosa delle risorse è possibile trasformare la cultura in un volano concreto di crescita economica, occupazionale e sociale per le aree interne della Sicilia”.

Inaugurazione prevista venerdì 3 luglio prossimo.