Troina: nasce “Agorà”, movimento politico-culturale di giovani

A Troina nasce “Agorà”, un nuovo movimento politico-culturale di matrice apartitica, frutto del confronto di diversi giovani.

“Agorà – comunicano gli ideatori – è un sentimento che nasce dalla comune passione politica, dalla compartecipazione di ideali, dalla voglia di mettersi in gioco e contribuire all’arricchimento del panorama politico, culturale e sociale del nostro paese. Oggi la certezza che abbiamo è quella di voler dar vita ad un gruppo che favorisca la nascita e la maturazione di un pensiero libero, svincolato dall’opportunismo politico, ove il singolo sia consapevole dell’importanza del proprio pensiero critico, della propria libertà individuale e del ruolo che ricopre all’interno della comunità”.

“È da questa convinzione – proseguono – che abbiamo scelto il nome Agorà, poiché desideriamo che il nascente movimento sia strumento per lo scambio di conoscenze, competenze e interconnessione tra giovani e meno giovani; alla stregua del luogo della polis greca nel quale l’incontro generava progresso. Vogliamo rendere possibile ciò tramite l’attivazione di percorsi culturali indirizzati in modo particolare alle nuove generazioni con argomenti di attualità e di valore storico. In conclusione, Agorà avrà un solo destinatario, la comunità tutta”.