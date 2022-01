Troina: mercoledì screening della popolazione scolastica

L’amministrazione comunale di Troina, in vista del prossimo rientro a scuola in presenza e in sicurezza, organizza per mercoledì, in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali e con il gruppo comunale di protezione civile, un’intera giornata di screening per tutta la popolazione scolastica.

Infermieri specializzati effettueranno test rapidi a docenti e personale ATA a partire dalle ore 8.30 fino alle ore 12.30 del mattino, nella palestra dell’IISS “Ettore Majorana”, mentre a partire dalle ore 15 e fino alle ore 18.45 del pomeriggio, nelle palestre degli istituti “Ettore Majorana” e “Don Bosco”, sarà la volta degli studenti delle scuole primarie, medie e superiori.

In concomitanza dell’esecuzione dei tamponi, sarà inoltre distribuita gratuitamente a ciascuno studente una mascherina ffpp2, mentre quelli pendolari potranno ritirarle al centro polivalente “Peppino Impastato” domani, martedì 18 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18.