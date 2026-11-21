Troina: lunedì riparte il servizio di trasporto urbano

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Lunedì 23 novembre riprenderà ufficialmente il servizio di trasporto urbano, sospeso da circa un anno a seguito della dismissione dei precedenti mezzi e ora ripristinato dall’amministrazione comunale grazie all’acquisto di due nuove navette, una delle quali già disponibile e operativa.

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Si tratta di un servizio particolarmente atteso dalla cittadinanza, che consentirà nuovamente di raggiungere agevolmente il centro storico, i quartieri residenziali e le aree periferiche della città, garantendo anche un importante collegamento con l’Oasi Maria Santissima, a beneficio dei numerosi utenti e dipendenti della struttura.

In questa prima fase, il trasporto urbano, che sarà interamente gratuito, verrà garantito dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 7.35 e le 14.15. Il percorso interesserà le principali vie e piazze cittadine, con capolinea in piazzale Sant’Agostino e collegamenti con piazza Conte Ruggero e fermata presso la Cittadella dell’Oasi. Previste fermate anche lungo le vie San Pietro, Garibaldi, Nazionale, Sollima, Vittorio Emanuele, Umberto, Aldo Moro e San Silvestro.

L’intenzione dell’amministrazione comunale è quello di ampliare progressivamente l’offerta, estendendo il servizio anche ad alcune fasce orarie pomeridiane e, compatibilmente con la disponibilità di personale addetto alla guida, alle giornate di sabato e domenica.

“La ripresa del trasporto urbano rappresenta un risultato importante per la nostra comunità e risponde a un’esigenza concreta manifestata da tanti cittadini – dichiara il sindaco Alfio Giachino –. Restituire questo servizio significa agevolare gli spostamenti quotidiani, facilitare il collegamento tra i diversi quartieri e garantire una maggiore accessibilità anche all’Oasi Maria Santissima, punto di riferimento per tanti utenti e lavoratori. Ripartiamo con la fascia oraria mattutina, che è quella maggiormente richiesta, con l’intenzione di potenziare progressivamente il servizio e ampliarne la copertura. Desidero ringraziare gli assessori Pippo Macrì e Giuseppe Schillaci per l’impegno e la determinazione con cui hanno seguito il percorso che ha consentito di ripristinare questo importante e richiesto servizio pubblico. Un ringraziamento particolare va anche agli uffici comunali competenti e, nello specifico, ai geometri Lio Fiore e Silvano L’Episcopo, per il lavoro svolto, la disponibilità e la collaborazione, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo”.

Gli orari completi e il dettaglio delle fermate sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente, tramite il link https://www.comune.troina.en.it/it/news/servizio-bus-urbano?type=3.