Troina. L’Oasi rassicura: “Emergenza sanitaria sotto controllo”

L’Irccs Oasi di Troina, in merito ai recenti casi da Coronavirus riscontrati in alcuni suoi pazienti e operatori, vuole precisare che l’emergenza sanitaria in atto è pienamente sotto controllo. Ventisette sono i pazienti positivi su 252 ricoverati all’interno della struttura, già in isolamento in due reparti diversi, e poi tre operatori sanitari ammalati più due manutentori. Nessuno di loro è ricoverato in altre strutture e le loro condizioni di salute sono discrete e al momento non creano alcuna preoccupazione.