Troina: l’Oasi potrà recuperare liquidità a patto che garantisca le somme ai lavoratori

Ritardi nei pagamenti delle spettanze dei dipendenti dell’Oasi di Troina, la struttura potrà recuperare liquidità a patto che garantisca le somme arretrate ai lavoratori. E’ un importante risultato quello ottenuto grazie alla mediazione della Cisl Fp e di Anaao Assomed che hanno incontrato ieri l’assessore regionale alla salute Giovanna Volo ottenendo l’impegno a garantire un dilazionamento su 18 mesi del debito residuo dell’Oasi per quanto riguarda le somme percepite per le prestazioni sanitarie in convenzione solo a patto che, a partire dal mandato di febbraio e quelli successivi, l’istituto sia costretto a rispettare il vincolo di saldare gli stipendi arretrati e di mantenere la priorità degli emolumenti. Ad oggi sono tre, più la tredicesima, le mensilità arretrate. Qualora l’istituto non dovesse mantenere l’impegno per i prossimi 18 mesi, l’Asp in autotutela sospenderà la rateizzazione.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – spiega il segretario delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna della Cisl Fp Salvatore Parello – e ringraziamo per l’impegno profuso la segreteria regionale della Cisl Fp, oltre che per la disponibilità l’assessorato regionale alla salute e il manager dell’Asp di Enna Francesco Iudica. Adesso il nostro impegno sarà vigilare affinché vengano mantenuti gli impegni presi, a tutela dei lavoratori e dei cittadini”.