Troina, “L’eredità di Falcone e Borsellino”: mostra a cura dell’ANSA

Il Comune di Troina ospita dal 15 dicembre al 15 gennaio la mostra “L’eredità di Falcone e Borsellino”, un’esposizione di alto valore civile e culturale curata dall’ANSA e dai giornalisti Dr. Franco Nuccio e Dr. Francesco Nicastro, dedicata alla memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta alla mafia e della difesa dello Stato di diritto.

L’iniziativa, realizzata con il supporto dell’Associazione Forense Nazionale maggiormente rappresentativa, Movimento Forense, con il Presidente Nazionale, Avv. Elisa Demma, il Referente dell’iniziativa culturale, Avv. Gabriella Lattuca, e il Presidente della sezione MF Territoriale di Enna, Avv. Eliana Maccarrone, si propone di offrire ai cittadini, alle istituzioni e alle giovani generazioni un’occasione di riflessione profonda sul significato dell’impegno, del coraggio e della responsabilità civile incarnati dai due magistrati, il cui sacrificio continua a rappresentare un’eredità morale imprescindibile per il Paese.

Attraverso immagini, documenti e materiali giornalistici dell’ANSA, la mostra ripercorre le tappe fondamentali della vita professionale e umana di Falcone e Borsellino, evidenziando il valore della legalità, della giustizia e della partecipazione attiva nella costruzione di una società libera dalla criminalità organizzata.

Il Comune di Troina rappresentato dal Sindaco, Ing. Alfio Giachino, conferma, con questa iniziativa, il proprio impegno nella promozione della cultura della legalità e della memoria, riconoscendo il ruolo fondamentale delle istituzioni, della magistratura e dell’avvocatura nella tutela dei diritti e dei principi democratici.

All’iniziativa ha inoltre contribuito il Libero Consorzio di Enna con il proprio patrocinio ed ha aderito l’associazione territoriale “La Solidarietà” rappresentata da Angelo Impellizzeri.

Nella stessa occasione, verranno esposte anche le opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Regionale di Enna “L. e M. Cascio”, rappresentato dalla Dirigente, Dott.ssa Graziella Bonomo, sul tema “Scorta di Legalità “. Sarà altresì partecipe dell’iniziativa l’Istituto Omnicomprensivo “Don Bosco – E. Majorana” di Troina, rappresentato dalla Dirigente, Dott.ssa Maria Angela Santangelo, con una delegazione degli studenti.

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’inaugurazione si terrà il 22 dicembre 2025 alle ore 17,00 presso la Casa di Città.