Troina: Legambiente organizza incontro su “L’importanza dell’acqua”

PUBBLICITÀ

Legambiente Sicilia e il Circolo Legambiente Ancipa di Troina promuovono un incontro dal titolo “L’importanza dell’acqua”, che si terrà sabato 15 febbraio alle ore 10:00 presso il Cineteatro Camilleri di Troina.

L’evento sarà introdotto e moderato da Giuseppe Maria Amato. Tra gli interventi in programma Giuseppe Riccobene (Legambiente Agrigento) tratterà il tema “Il servizio idrico integrato e il bisogno di equità”, mentre Andrea Minutolo interverrà in collegamento da Roma per portare il contributo di Legambiente Nazionale.

All’incontro parteciperanno anche i sindaci del territorio. A concludere la giornata sarà Tommaso Castronovo di Legambiente Sicilia.