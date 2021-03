Troina: l’ATS “Coorte del Benessere” sbarca a Roma

La “Coorte del Benessere”, l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita dai comuni di Troina, Capizzi e Nicosia, sbarca a Roma con un progetto ambizioso ed un primo carico di prodotti del territorio.

Negli ultimi mesi, dopo un rilancio dell’attività e grazie al supporto del “G.A.I. – Gruppo Agroalimentare Italiano”, rinomata azienda troinese attiva nella produzione di prodotti alimentari salutistici e capofila della rete di imprese dell’ATS, la “Coorte del Benessere” ha infatti avviato un progetto di partnership e gemellaggio con la Città di Roma e, in particolare, con la nota azienda agricola della Capitale “Castel di Guido”.

Un’idea che parte dall’utilizzo dei grani antichi, per esportare verso la Capitale prodotti con il triplo marchio dell’azienda produttrice, dell’ ATS “Coorte del Benessere” e della Città di Roma, con lo scopo di consentire ai prodotti dei nostri territori di raggiungere il grande mercato della capitolino.

Dopo la fase iniziale di avviamento, l’obiettivo è infatti quello di attivare dei punti vendita a Roma, in cui i produttori aderenti alla rete di imprese dell’ATS, rispettando i fondamentali requisiti di genuinità e salute alimentare, potranno esportare e vendere i propri prodotti.

“É un concreto e beI progetto in cui pubblico e privato si mettono insieme – spiega l’assessore allo sviluppo economico Giuseppe Schillaci – che, insieme ai colleghi di Capizzi e Nicosia, stiamo seguendo costantemente. Si tratta di un lavoro certosino e silenzioso che, grazie alla sinergia con il GAI e la rete di imprese, sta dando e darà importanti risultati sul fronte della valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze gastronomiche”.