Troina: “L’altro furto della Gioconda”, il nuovo romanzo di Giovanni Gaudio

È in uscita in tutte le librerie italiane e dai prossimi giorni anche online su IBS e Amazon “L’altro furto della Gioconda”, l’avvincente e intrigato giallo sul più famoso furto d’arte del ‘900, scritto da Giovanni Gaudio ed edito dalla casa editrice Scatole Parlanti.

Il romanzo, ispirato e concepito dall’esperienza dell’autore di socio della “Fondazione Leonardo da Vinci”, con sede a Milano, muove le fila dalla storia di Michele e Vincenzo, due fratelli originari della Veddasca, una piccola e sperduta valle vicino a Varese, al confine con la Svizzera, che non offre né lavoro né futuro, da cui, appunto, i due decidono di partire alla volta della Francia, accettando un impiego al Louvre come corniciai. La vita a Parigi non è semplice, ma i due riescono a destreggiarsi abbastanza bene tra incontri amorosi, amicizie e serate canore, fino a che un personaggio alquanto ambiguo, un sedicente marchese, commissiona loro il furto della Gioconda. Una volta portato a termine il crimine, però, il marchese scompare e i fratelli si ritrovano da soli con l’opera più famosa del mondo, col rischio di essere scoperti da un momento all’altro e senza sapere come disfarsene.

“Tutto è nato – spiega l’autore – da quando, grazie alla fondazione, mi sono avvicinato con spirito più attento alla figura del genio. Questo mi ha permesso di conoscere studiosi e persone che, a vario titolo, coltivano interesse attorno a Leonardo e, in particolare, attorno alla sua opera più famosa e discussa: la Gioconda. Mi sono mosso tra storia, leggende, racconti e supposizioni più o meno scientifiche, che ipotizzano una storia diversa da quella consegnata, a suo tempo, alle cronache. Una storia che mi ha preso, intrigato e che ho voluto, quasi fosse una scommessa con me stesso, trasformare in un romanzo. Un’opera sicuramente di fantasia, lontana da ogni scientificità, all’interno della quale si muovono e vivono personaggi fantastici, assieme a personaggi realmente esistiti”.

Giovanni Gaudio è nato a Troina nel 1962, dove vive e lavora. Laureato in cinema, è sceneggiatore, regista e documentarista. Autore di importanti documentari e curatore di eventi artistici e culturali, svolge un’intensa attività seminariale e di laboratorio nelle scuole sull’alfabetizzazione iconica, la storia dell’arte e la comunicazione in genere. Già capostruttura e responsabile di produzione in diverse aziende televisive, ha curato anche la regia di eventi in diretta. È socio fondatore, segretario generale e membro effettivo del consiglio d’amministrazione della “Fondazione Leonardo da Vinci”.

L’autore presenterà il libro venerdì a Troina, alle ore 17.30, alla Torre Capitania di via Conte Ruggero.