Troina: la lectio magistralis del Prof. Franco Amata apre la Special School “Emilio Sereni”

Grande successo di pubblico per la sessione inaugurale della Special School “Emilio Sereni” che si è tenuta ieri pomeriggio presso la Cittadella dell’Oasi di Troina. Organizzata dalla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Catania e dall’Istituto Cervi di Gattatico (Reggio Emilia), con il quale Emilio Sereni collaborava per i suoi fondamentali studi sul paesaggio, inteso come bene comune.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Troina Fabio Venezia, del delegato del rettore e direttore DICAr, Prof. Enrico Foti e del Presidente CIA Sicilia, dott. Graziano Scardino, la sessione si è formalmente aperta con la “lectio magistralis” inaugurale, tenuta dal Prof. Franco Amata, ordinario di Storia dell’ambiente e del paesaggio rurale nell’Università di Catania, già sindaco di Troina, dal titolo “come interpretare oggi i diritti di origine feudale: residuo giuridico o nuova opportunità per le comunità”.

Alla fine della Special School sarà stilata una Carta di Troina, che verrà sottoposta alle Regioni per l’approvazione, con la finalità di promuovere e tutelare il patrimonio boschivo e forestale, per la valorizzazione degli usi civici. Un modello alternativo a quello iperliberista, dunque, che possa sviluppare nuove forme di resistenza attuali come quelle della lotta contro la mafia – ricorda Gabriella Bonini della Fondazione Cervi – ma anche il nuovo servizio ecosistemico, il controllo delle filiere e degli usi sociali per non depauperare il territorio, come specifica il Prof. Carmelo Nigrelli, preside della Facoltà di Architettura.