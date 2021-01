Troina: istituto alberghiero, inaugurato il laboratorio di cucina

Inaugurato stamane, nei locali siti al pianterreno del plesso scolastico “Parapià”, che ospita alcune classi delle scuole dell’infanzia del Comune di Troina, il laboratorio di cucina e sala dell’Istituto Enogastromico e Servizi per l’Ospitalità Alberghiera dell’IISS “Ettore Majorana”.

Grazie alla preziosa sinergia tra Comune di Troina e Libero Consorzio Comunale di Enna, i circa 70 allievi dell’Istituto, a distanza di appena un anno dall’istituzione del nuovo percorso di studi in città, potranno disporre di un’innovativa sala di ricettività, attrezzata di tutto punto e con strumentazioni all’avanguardia, per poter svolgere e sperimentare le attività laboratoriali previste.

“Oggi raggiungiamo un obiettivo fondamentale – ha dichiarato l’assessore alla pubblica istruzione Carmela Impellizzeri – perché un istituto alberghiero senza cucina non avrebbe senso. Con la collaborazione del commissario del Libero Consorzio di Enna e del sindaco Venezia, che ha sempre creduto nella scuola, facendone il centro della sua azione amministrativa, oggi offriamo ai nostri ragazzi una nuova opportunità economica e di sviluppo, che punta sulla gastronomia e la cucina, fondamentali per poter progredire nel turismo. Grazie a tutti quanti hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione di questo progetto, perché la scuola è cultura e, senza cultura, non si va da nessuna parte”.

La realizzazione del laboratorio si è concretizzata grazie al contributo straordinario del Libero Consorzio, che ha concesso all’Istituto un primo finanziamento di 75 mila euro per l’acquisto delle attrezzature e, successivamente, un secondo contributo di 30 mila euro per l’adeguamento dell’edificio scolastico.

Il Comune di Troina, poiché la sede centrale del Majorana non disponeva di spazi idonei per ospitare il laboratorio, ha deciso invece di concedere in comodato d’uso gratuito all’Istituto parte dei propri locali scolastici del plesso “Parapià”, facendosi carico del pagamento delle relative utenze, stanziando un contributo di 12 mila euro per completare i lavori di adeguamento necessari e mettendo a disposizione la propria manodopera per realizzarli.

“In questo buio periodo di pandemia – ha aggiunto il sindaco Fabio Venezia – oggi apriamo ai nostri giovani un luogo di rinascita e di speranza per il nostro territorio, con l’auspicio di tornare presto alla normalità. L’Istituto turistico-alberghiero è nato proprio con lo scopo e la vocazione di offrire ai nostri giovani un’opportunità legata ad un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle risorse del nostro territorio che oggi, grazie alla collaborazione tra istituzioni e comunità scolastica, si concretizza. Grazie al commissario Di Fazio per la grande attenzione e sensibilità mostrata, per essersi fatto carico di finanziare questa nostra esigenza e per aver dato risposta a questo territorio spesso, purtroppo, ai margini”.

Presenti all’inaugurazione anche la giunta comunale, il presidente ed il vice presidente del consiglio comunale Walter Giuffrida e Silvio Trovato, la dirigente della direzione didattica “Borgo” Maria Angela Santangelo, la reggente dell’IISS “Ettore Majorana” e dirigente dell’Istituto Comprensivo 2Don Bosco” Viviana Ardica, diversi docenti dell’IISS “Ettore Majorana” e quattro studenti dell’indirizzo alberghiero.

“Vedere realizzato questo laboratorio, indispensabile per la crescita professionale degli studenti dell’alberghiero – ha commentato il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, intervenuto all’ inaugurazione – è un nostro motivo di orgoglio che rafforza e premia la metodologia di lavoro intrapresa assieme all’ingegnere capo dell’Ente, Giuseppe Grasso: ascoltare le esigenze dei presidi, trasferire loro direttamente le risorse per dare risposte concrete alla scuola. In questo caso poi c’è stato un valore aggiunto, una sinergia positiva innescata con il Comune di Troina, con il quale abbiamo condiviso la stessa voglia di fare. E oggi questa inaugurazione suggella questo intendimento comune. Al mondo della scuola comunico con grande soddisfazione che l’Ente ha nuove risorse e che possiamo investire meglio e ancora di più in iniziative e progetti che migliorino gli standard delle nostre scuole, grazie anche alla proficua interlocuzione costante avviata con i dirigenti scolastici”.