Troina: insediato il consiglio comunale della nuova legislatura

Si è insediato ufficialmente a Troina ieri sera, nell’aula consiliare “Professor Silvestro Graziano” del palazzo municipale, il consiglio comunale della nuova legislatura. La seduta, presieduta dal consigliere anziano Silvana Romano, ha visto il giuramento e la convalida degli eletti alle amministrative del 28 e 29 maggio scorso e l’esame delle condizioni di eleggibilità, candidabilità o eventuali incompatibilità dei neo nominati, tutti idonei a ricoprire la carica istituzionale.

PUBBLICITÀ

Questi i 12 consiglieri che siederanno tra gli scranni comunali del ricostituito plenum del consesso civico, rispettivamente 8 per la maggioranza della lista civica “Troina Bene Comune”, che ha sostenuto la candidatura del sindaco eletto Alfio Giachino, e 4 per l’opposizione della lista civica “Troina, Insieme”, a supporto del candidato Alfio Linguanti: Silvana Romano, Lucia Isabella Suraniti, Giuseppe Schillaci, Martina Amata, Luigi Sotera, Antonino Musumeci, Sandro Santa Paola, Valentina Carrubba, Alfio Linguanti, Daniela Carrubba, Luigi Casabona, Lucia Federica Gagliano.

PUBBLICITÀ

A presiedere il nuovo consiglio comunale sarà Giuseppe Schillaci, eletto con 11 voti su 12, vice presidente Luigi Sotera, con 7 preferenze su 4.

“Ringrazio il consiglio che mi ha votato, tutti gli elettori, il mio partito e la coalizione ‘Troina Bene Comune’, con cui abbiamo avviato dieci anni fa questo percorso che intendiamo continuare – ha dichiarato il neo presidente Giuseppe Schillaci -. Il mio ruolo sarà quello di garante imparziale dei lavori di questo consesso civico, a garanzia di tutti i consiglieri che hanno avuto mandato dai cittadini di rappresentare la comunità. Il ruolo del presidente del consiglio comunale è un ruolo in cui si deve essere super partes, perché si rappresenta il massimo organo rappresentativo della città, e io lo sarò e cercherò di esserlo in tutti i modi”.

La coalizione “Troina Bene Comune” ha designato Sandro Santa Paola capogruppo, Antonino Musumeci vice. Il consigliere di minoranza Luigi Casabona si è dichiarato indipendente e di fuoriuscire dal gruppo consiliare “Troina, Insieme”, per incompatibilità con il gruppo di Fratelli d’Italia, che fa parte della coalizione, e di rimanere all’opposizione, seppur libero.

A concludere la seduta il giuramento del neo sindaco Alfio Giachino, eletto con 3884 preferenze, pari al 77,74% dei voti.

“Troverete in me e nella giunta che ho l’onore di presiedere le porte sempre aperte al dialogo – ha spiegato il primo cittadino nell’augurare buon lavoro al neo consiglio -. Mi impegnerò a essere il sindaco di tutti, come già mi sento di essere. Questo è il massimo luogo di democrazia di una comunità e sarà data centralità ai lavori di quest’aula. Sento con grande forza e emozione il peso di questa fascia che porto addosso e delle parole del giuramento che ho pronunciato e metterò tutto me stesso per essere all’altezza di essere il sindaco di Troina”.