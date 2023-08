Troina: incidente sulla strada statale 575, muore una donna

PUBBLICITÀ

Incidente stradale poco prima delle 18 di oggi sulla strada statale 575, la Paternò-Troina. A seguito di uno scontro avvenuto a 12 chilometri dal centro abitato di Troina, una donna di 32 anni è deceduta sul colpo. Quattro i feriti.

In gravi condizioni il marito della donna morta. E’ stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Ferita anche la figlioletta della coppia, ma non è in gravi condizioni.

Tre le auto coinvolte.

Sul posto uomini del 115 di Adrano e Nicosia e carabinieri della compagnia di Nicosia. Diverse ambulanze del 118.

Dal sito retechiara.it