Troina: inaugurato il sentiero naturalistico di Monte Muganà

Inaugurato stamane il nuovo sentiero naturalistico di Monte Muganà, realizzato dall’amministrazione Venezia grazie a un finanziamento di 250 mila euro, ottenuto nell’ambito della sottomisura 7.5 del PSR del GAL “Rocca di Cerere Geopark”.

Il progetto, concepito con l’intento di valorizzare e promuovere le risorse naturali, ambientalistiche e storiche della città di Troina, nell’ottica di mettere a sistema in un prodotto turistico integrato le attività escursionistiche, eco-sportive, ricreative e ricettive, ha visto la riqualificazione dell’intera area boscata, resa finalmente fruibile e liberamente accessibile a tutti i cittadini, gli escursionisti e gli amanti della natura e dei paesaggi, attraverso la realizzazione di percorso per il nordic walking, di un’area ristoro, di un punto panoramico e di uno per l’osservazione astronomica.

“Oggi restituiamo al decoro urbano e a tutti i cittadini, i giovani e gli anziani troinesi un nuovo spazio pubblico riqualificato – ha spiegato l’ex sindaco Fabio Venezia -. Si tratta di un progetto partito qualche anno fa, che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione di tanti professionisti e maestranze locali e, soprattutto, del gruppo ‘Oasi srl’, proprietario dell’area boscata, che l’ha ceduta in comodato d’uso gratuito al Comune di Troina per realizzarlo”.

Il percorso, che parte dallo stretto di San Giorgio, dirimpetto alla villa Coutances, anch’essa inaugurata oggi con la benedizione di don Silvio Rotondo, dopo i recenti lavori di sistemazione delle aree a verde, la riqualificazione dei percorsi e l’abbattimento delle barriere architettoniche, si snoda per una lunghezza di 1,2 km, fino a giungere sulla sommità del Monte, a un’altezza di 1.1121 metri, dove si trova il punto panoramico ed è stata collocata una panchina gigante.

Lungo il sentiero, delimitato da staccionate realizzate in legno, per rendere maggiormente confortevole e fruibile il percorso dei visitatori, sono inoltre stati collocati una serie di arredi in plastica riciclata, consistenti in sdraio, tavoli da pic-nic e punti di ristoro, oltre a un’apposita segnaletica informativa, con il tracciato del percorso fino alla vetta del Monte dove, oltre a visitare la necropoli preistorica, si potrà anche usufruire del punto di osservazione astronomica certificato da Astronomitaly come “Cielo più bello d’Italia”.

Presenti alla cerimonia un folto numero di cittadini e di bambini che, grazie alla collaborazione dei soci della sottosezione di Troina del Club Alpino Italiano (CAI), hanno avuto la possibilità di cimentarsi in visite guidate all’interno dell’area boscata e nella necropoli rupestre, nella parete di arrampicata, nel percorso di nordic walking e in escursioni someggiate con gli “asini della legalità” dell’Azienda Speciale Silvo-Pastorale del Comune di Troina.

“Questa nuova opera pubblica – ha dichiarato il neo sindaco Alfio Giachino – si inserisce perfettamente nel solco dello sviluppo economico e del turismo che abbiamo perseguito e continueremo a perseguire, ma vuole anche essere un messaggio di tutela e di sostenibilità ambientale, a partire dai materiali che sono stati utilizzati per realizzare questo percorso. Grazie al CAI, al gruppo scout, alla Silvo-Pastorale e a tutte le associazioni e i volontari che hanno contribuito con la loro collaborazione”.