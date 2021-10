Troina: inaugurato il nuovo cine-teatro “Andrea Camilleri”

Dopo 30 anni di chiusura il cinema torna a Troina con una nuova veste, un nuovo nome ed una nuova gestione tutta troinese e giovanile. L’ex cinema Trionfo, ora cine-teatro “Andrea Camilleri”, ha riaperto i battenti ieri, con l’inaugurazione ufficiale, interamente riqualificato e rinnovato e dotato di avanguardistiche attrezzature audio-video per le proiezioni cinematografiche.

A tagliare il nastro l’onorevole Franco Amata, sindaco di Troina dal 1987 al 1992, fautore dell’acquisto dell’immobile per renderlo fruibile al pubblico, intervenuto alla cerimonia insieme all’ex vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici della precedente legislatura Silvano Schillaci, che ha fortemente voluto la realizzazione di quest’opera, ed al professor Santi Maria Cascone, direttore e progettista dei lavori, che ha illustrato gli interventi realizzati dall’impresa Be.i.co. srl di Catania.

Presenti anche l’ingegner Ravesi, che ha curato la realizzazione degli impianti audio-video, il direttore artistico del Cinema Itinerante Beppe Manno che effettuerà proiezioni di cortometraggi d’autore e documentari, e Nino Plumari, in rappresentanza dei quattro giovani che hanno in gestione il cine-teatro.

“Con questo nuovo cine-teatro – ha spiegato il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Alfio Giachino – abbiamo raggiunto ben cinque importanti obiettivi: realizzato una nuova opera pubblica, creato indotto economico con il coinvolgimento delle maestranze locali, soddisfatto una richiesta sociale fortemente voluta dalla nostra comunità e riqualificato una nuova zona del centro storico. Ma, soprattutto, offriamo un’occasione di lavoro a quattro ragazzi che stanno scommettendo su se stessi per il loro futuro e quello delle loro famiglie”.

L’edificio, sito nel centro storico di Troina e acquistato dal Comune nel 1991 per essere destinato a attività teatrali e musicali, a seguito di un restyling totale, è infatti in grado di accogliere oggi 167 posti a sedere e sarà utilizzato, oltre che per le proiezioni cinematografiche, anche per rappresentazioni teatrali, musicali, convegni, conferenze e altri momenti culturali di interesse per l’intera comunità.

La realizzazione del cine-teatro “Andrea Camilleri” è frutto di ben 3 finanziamenti, ottenuti dalla prima e dalla seconda amministrazione Venezia: 1 milione e 80 mila euro per la riqualificazione funzionale (2017) e 162 mila euro per il completamento degli impianti tecnologici e arredi (2019), entrambi dall’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, e 145 mila euro dall’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana per l’acquisto di impianti audio-video (2019). Nell’agosto scorso il Comune, inoltre, per creare sviluppo ed una nuova opportunità occupazionale, ha affidato per 5 anni, dopo la partecipazione ad un apposito bando ed alla stipula della relativa convenzione, la gestione in concessione in uso del cine-teatro alla società “L’altra Sicilia srls”, composta da 4 giovani troinesi, che già da oggi daranno il via alle prime proiezioni.

“Oggi inauguriamo un luogo di aggregazione e socialità per molte generazioni di troinesi – ha dichiarato il sindaco Fabio Venezia – in cui sono nati amori, amicizie e sbocciati ideali politici. Rimarginiamo una ferita a lungo aperta e restituiamo un luogo identitario per il popolo troinese, con la speranza che sia uno spazio di civiltà, che deve tornare a rivivere. Si chiude un cerchio lungo trent’anni e la comunità troinese oggi ha scritto una bella pagina di buona politica”.