Troina: inaugurato il circolo di Fratelli d’Italia

E’ stato inaugurato stamani a Troina, in via Nazionale 91, il circolo “Nino Buttafuoco” di Fratelli d’Italia. All’evento inaugurale, oltre a diversi militanti, dirigenti locali e provinciali del partito, presenti l’assessore regionale al territorio e ambiente, la troinese Elena Pagana, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco, nipote del parlamentare regionale, nazionale ed europeo Antonino Buttafuoco. A guidare il nuovo circolo di FdL sarà Giuseppe Calaciura.

“La scelta di intitolare il circolo a Nino Buttafuoco – fanno sapere i promotori dell’iniziativa -rappresenta il riconoscimento ad un politico indiscusso della politica ennese. E’ stato parlamentare regionale, nazionale ed europeo sotto le insegne del Movimento Sociale Italiano e poi il passaggio ad Alleanza Nazionale. Un uomo semplice e disponibile, con un grande visione politica e sociale, scomparso nel 2005”.

Per Elena Pagana, madrina dell’evento, “l’inaugurazione della nuova sede a Troina era attesa da tanto tempo, un luogo di aggregazione, di confronto ed elaborazione di idee e progetti per il territorio e poi anche perché giorno dopo giorno vediamo sempre più crescere e aumentare i simpatizzanti e i militanti verso il nostro partito”.

Per il presidente del circolo di Troina Giuseppe Calaciura “l’apertura del circolo rappresenta un evento importante per noi e il territorio e vuole essere anche un ponte che colma un vuoto tra ciò che si è interrotto nel passato e le nuove sfide che ci attendono. La politica, per richiamare le parole di Nino Buttafuoco, è un’officina meccanica dove bisogna riparare tutto ciò che non va e questo, è il nostro impegno”.

Per Pietrangelo Buttafuoco “l’inaugurazione del circolo rappresenta la capacità di un territorio di rendersi protagonista attraverso la molteplicità delle facce, delle emozioni, delle speranze, delle certezze, la potenza unica che questo territorio riesce ad avere quando si salda nella politica”.

Per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, l’apertura del nuovo circolo è “una grande soddisfazione, soprattutto in un momento in cui c’è un allontanamento da parte della gente dalla politica, mentre noi riusciamo ad avere una controtendenza e aprire nuove sedi. Il circolo per Troina deve essere una fucina, un laboratorio di idee, un posto per essere vicini alle istanze del territorio affinché possiamo cogliere e interpretare il loro pensiero e portarlo all’interno del palazzo”.

In questi giorni il circolo ha avviato una raccolta alimentare a favore dei più bisognosi che si concluderà il 6 gennaio e alla fine dell’iniziativa sarà dato riscontro sulla destinazione della raccolta.