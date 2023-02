Troina: in campo nuovi progetti con i fondi dell’Agenzia della Coesione Territoriale

Continua senza sosta lo slancio progettuale del Comune di Troina che, grazie ai fondi dell’Agenzia della Coesione Territoriale, avvia la progettazione esecutiva di due importanti opere pubbliche. A darne notizia, il sindaco Fabio Venezia.

“In questi anni – dichiara – la grande mole di lavori pubblici messa in campo è nata anche e, soprattutto, dalla capacità di saperci dotare di un parco progetti in continuo aggiornamento e non potevamo, quindi, non sfruttare i fondi per la progettazione dell’Agenzia della Coesione Territoriale, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021”.

Il finanziamento, per un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di euro, riguarda la progettazione esecutiva della rifunzionalizzazione infrastrutturale della via San Matteo e di alcune strade adiacenti e i lavori di rifunzionalizzazione infrastrutturale del parco urbano del quartiere Castile.

“Si è voluto centrare l’attenzione sul parco urbano del quartiere Castile – spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alfio Giachino – che subito dopo la sua realizzazione è stato lasciato in uno stato di totale abbandono, subendo nel corso degli anni un livello di degrado crescente. La sua rifunzionalizzazione rappresenta non solo un modo di restituire uno spazio di aggregazione al quartiere e alla città, ma anche un’operazione di riqualificazione urbana. Sempre con i fondi dell’Agenzia della Coesione Territoriale, abbiamo voluto realizzare la progettazione della rifunzionalizzazione della via San Matteo e delle strade adiacenti, che verranno ripavimentate, insieme al rifacimento dei sottoservizi per lo smaltimento delle acque bianche, dal momento che si tratta di una porzione di ambito urbano che da tempo necessita di una manutenzione straordinaria importante”.